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AES瞄準價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

AES-KY（6781）6月營收13.42億元，是單月歷史次高、同期新高，主要受惠BBU產品增長動能；下半年營運有優於上半年。

據了解，5.5kW的AI伺服器陸續出貨，預期下世代新晶片AI伺服器將搭載8kW的BBU模組，未來將搭載超過500顆GPU ，BBU規格將再提升，帶動鋰電池用量增加。

法人指出，GB200或GB300的BBU裝設將為選配，AES-KY為合格BBU供應商，將受惠AI伺服器功率密度提高、推升BBU容量密度與ASP上升趨勢。下半年有新5G電信和工業應用的儲能客戶貢獻BBU營收。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日90天以上權證。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 伺服器 AI

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