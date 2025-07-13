可寧衛 選逾兩個月
可寧衛（8422）受惠高雄205兵工廠汙染場址及固化收入的貢獻，今年第1季毛利率達53%。法人將投資評級由中立調升為「買進」，相關權證可伺機布局。
法人表示，可寧衛擁有穩定的固化和掩埋場，對毛利率與營運穩定性構成支撐，預期第2季毛利率維持高檔。可寧衛旗下觀音再生燃料廠預計2026年第1季完工，該項工程透過將廢棄物轉化為生物質能，產生電力並出售，總投資額33億元，可望帶來長期穩定的現金流。
權證發行商建議，看好可寧衛後市的投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數逾60天以上相關權證，如可寧衛永豐52購01、可寧衛凱基52購01，藉以放大槓桿利潤。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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