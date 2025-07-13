折疊手機供應鏈 有戲

上市櫃公司6月營收已公告完畢，在央行季底拉尾盤幫助之下，整體上市櫃公司6月營收月減僅0.7%，年增為7.2%。本周起進入財報旺季，各公司匯兌損益狀況，以及新匯率與關稅對下半年營運展望的影響，將是市場矚目的焦點。

台塑四寶上周公布上半年獲利，初估合計虧損250億元，油價下跌以及匯率是主因。上周大立光法說也如市場預期公布第2季匯損42.2億元，導致第2季獲利下探13年新低。

台積電（2330）6月營收月減17%，但年增26.9%；以美元營收來看，合乎公司預估，但剔除匯率以及產品新舊世代交接，是否因大陸人工智慧（AI）需求管制有帶來負面影響，靜待本周法說會一窺究竟。

以產業面來看，上半年還是只有AI相關類股一枝獨秀。以AI組裝廠而言， 多家公司營收一如高層在去年底預告的出現倍數成長。但以股價來看，反而是機殼、散熱以及上游受玻纖紗供應吃緊影響而漲價的PCB族群股價率先創波段新高。上周電源類AI概念股在台達電領軍下，有接棒跡象。

此外，隨著夏季用電高峰來臨，以及AI投資仍不看淡下，重電股股價已陸續站回所有均線；其次，隨著亞馬遜、微軟、大陸汽車品牌等持續投入自研晶片開發，台系ASIC股如世芯-KY、聯發科等股價也轉強。

由於PC及伺服器大廠DELL已於本月初發表全球首款輝達（NVIDIA）GB300架構的最新AI伺服器，顯示在晶片次序到位後，下游伺服器組裝廠新機帶動的業績爆發力仍不容小覷。

在關稅方面，川普陸續核定多個國家最新的對等關稅稅率，雖然市場依舊聞訊譁然，但美股S&P500以及NASDAQ在輝達市值衝上4兆美元之全球歷史新高帶動下，跟著創下新高；全球股市對於關稅利空反應似已逐漸鈍化，市場 資金持續流入，也帶動歐股等多國股市跟著創下新高，市場氣氛普遍偏多。

儘管如此，投資人仍須留意，美股S&P500的VIX指標又已掉到15附近的偏安逸水準，而CNN的貪婪與恐慌指標則一度創下近一年新高，進入極端貪婪區。建議投資人仍提高警覺，隨時準備做好停利或避險操作的準備。

由於川普政策最終的目標就是降低美國貿易與財政雙赤字，但同時間又要維持共和黨傳統的低利率、低干預之擴張財政來帶動經濟成長，因此可預期的， 在大而美法案過關後，為避免因減稅導致財政赤字擴大，增加從貿易對手國徵收關稅來挹注財政收入，顯然是川普的手段之一。長遠來看，重新建構美國製造業，從根本減少進口則是治標的終極方案。因此，高階、具戰略價值的產業拉回美國生產將不可避免。

台灣已在美國建立產線的半導體業、在美國有生產線的製藥業、或是已經在美墨布局利用USMCA來生產AI所需各類產品的科技業，不論台灣最終關稅稅率為何，所受到的影響應該最低。

此外，不論關稅為何，科技廠商下半年力推產品的主軸，也是可留意的操作方向。以手機為例，折疊手機可提高單價，是各大廠主推的產品。今年各公司持續薄化折疊手機體積，將會帶動Hinge以及手機鏡頭技術要求，能供貨的廠商將可享有較高利潤，也是操作可考慮方向。

（作者是群益投顧董事長）