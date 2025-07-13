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樂意攻暑假遊戲檔期

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商樂意（7584）大搶暑假遊戲檔期商機，旗下人氣遊戲《失落的方舟：LOST ARK》持續推出新副本與改版內容，以及結合線上、線下社群經營與多元活動操作，有效帶動遊戲話題與玩家回流，加上旗下《巨商》、《勁舞團》等多款熱門遊戲穩定貢獻，公司對下半年業績展望樂觀。

此外，由韓國遊戲公司Naddic Game開發、樂意營運的線上遊戲《封印者：CLOSERS》也將於7月24日至7月28日「2025 漫畫博覽會」登場，同步助攻業績。

樂意上半年營收5.38億元，年增32.2%。該公司目前為台灣同時發行最多電腦線上遊戲的公司，旗下多款經典遊戲經過時間考驗，在市場上具備長期吸引力，並擁有穩定的忠實玩家基礎。

另外，隨著樂意成功併入韓國遊戲開發商Naddic Games，雙方資源整合將成為未來發展的重要利基，將持續開發與結合Naddic Games的遊戲開發實力，對於未來增加產品動能以及擴展國際市場增加極大的助力。樂意規劃，下半年將再推出新款代理遊戲，對下半年營運展望正向。

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