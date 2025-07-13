廣宇礦機接單熱 挹注營收

廣宇（2328）積極轉型，強攻人形機器人之餘，也搭上虛擬貨幣大漲商機列車，尤其比特幣上周漲破11.8萬美元，創新高，推升挖礦機需求大增，廣宇礦機產品手握美國與大陸大客戶訂單，現階段出貨供不應求，成為挹注今、明年營運的重要動能之一。

廣宇董事長李光曜表示，廣宇過往就有生產礦機經驗，並擁有獨到的生產技術，例如如何燒機、冷卻與組裝，以及組裝要什麼先裝、什麼後裝等「know how」，也因此，廣宇很快就獲得美國客戶訂單，因為廣宇能解決客戶不懂的問題，提供最佳方案。

他強調，廣宇在礦機領域已有一定的專長，並且可以根據客戶不同需求生產，「只要是客戶想要的，我們就能滿足其需求。」

李光曜透露，礦機這部分的業務，並未列在今年的營運目標，因此若有賺到錢，就是多出來的，而且廣宇只賺加工費用，也就是說，廣宇只負責生產，零組件由客戶負責，因此，不會認列零組件營收，避免衝擊毛利率，廣宇畢竟不是鴻海，不需要做這麼大，體積小才能保持彈性，做好轉型。

比特幣勁揚之際，市值第二大的加密貨幣乙太幣，上周盤中也大漲6.4%至2,999美元，主要由大量資金流入美國的乙太幣現貨ETF帶動。

比特幣價格勁揚，部分原因是受機構需求帶動，鼓舞加密貨幣多頭投資人的信心。