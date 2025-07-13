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致伸本季業績拚向上

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
致伸董事長潘永中。聯合報系資料照
致伸董事長潘永中。聯合報系資料照

受惠公共安全、專業車隊管理等AIoT應用需求推升，法人看好，致伸（4915）本季營運有望優於第2季，攀全年營運高峰，2025年業績可望改寫新猷。

致伸第2季受新台幣大幅升值影響，單季營收增幅略低於預期，惟因避險得當，並提高美元購料，加上產品組合優化，預期第2季毛利率有望維持首季逾17%水準，單季每股純益有望不輸首季的1.61元。

致伸不評論法人預估的財務數字，公司表示，今年整體營運成長動能仍以B2B相關應用如公共安全、專業車隊管理、專業聲學等需求表現較佳。

致伸6月營收49.3億元，攀上近三個月來高點，月增2%，但較去年同期減少5.6%；上半年營收293.59億元，受惠高毛利AIoT產品出貨持續挹注，雖有新台幣升值壓力，仍較去年同期小幅增加1.2%，顯示公司穩健經營與產品策略成果。

因應地緣政治及客戶訂單需求，致伸加速泰國廠產能推進，預計今年底泰國廠產能占比將達三成，以彈性配置產能、靈活調度接單。致伸表示，除了加速泰國廠擴產，同時投資自動化設備，以提升生產效率。

致伸董事長潘永中日前表示，近年致伸透過產品組合優化，毛利率逐年提升，去年已逼近17%新高，期望降低對獲利衝擊，儘管下半年變數大，但今年上半年與去年同期相比不會更差，仍將力拚全年營收及獲利表現優於去年。

法人估計，致伸上半年每股純益仍有3.2元至3.4元水準，全年營收挑戰歷史新高。

致伸 營收 新台幣

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