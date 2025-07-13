緯穎、創意 押寶90天

台股近日震盪走高，盤面上AI相關供應鏈依舊是資金焦點，其中緯穎（6669）、創意（3443）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

緯穎主要出貨ASICAI伺服器機櫃給AWS客戶，同時GB200AI伺服器亦有小幅營收貢獻。隨著Trainium2晶片升級，且下半年系統將轉為Teton2Max機櫃，將帶動緯穎AI伺服器營收續揚。

法人表示，維持緯穎樂觀展望看法，主因其AI伺服器營收將持續受惠於ASIC與GPU伺服器在新客戶與既有客戶成長。而緯穎生產基地持續分散於台灣、墨西哥、馬來西亞與美國，將有助於提升競爭力與生產彈性。

創意方面，雖然4月、5月營運動能較弱，不過6月將有大筆NRE將認列營收。此外，今年第4季將有虛擬貨幣及MAIA200開始量產，營收將大幅攀升，明年將完整貢獻營收。在其他AIASIC方面，經過訪查，MITA3也將透過創意投片，將貢獻明年營收90億元至100億元，明年每股純益調升至38.5元。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。連結緯穎的相關權證包括緯穎元大51購01（075255）、緯穎群益4B購01（032178）；創意相關權證有創意元大51購05（076219）、創意凱基4C購05（085349）。