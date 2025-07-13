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偉康資安訂單 大成長

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

台廠為提升競爭力，將數位轉型與資安防護視為首要任務，數位身分認證大廠偉康（6865）自研產品「零信任解決方案」訂單持續成長，董事長連泓鈞表示，全球市場看到「數位轉型」對企業營運的重要性，也間接帶動資安等軟體產品需求大增。展望未來，他認為，下半年市場需求不變、整體市況正向樂觀看待。

據悉，偉康產品已導入政府、金融、製造等產業，近期更獲2025智慧創新大賞肯定。針對智能決策產品線，偉康以AI賦能的Nous智能決策平台協助企業提升「數據變現力」，整合營運數據，幫助客戶快速掌握關鍵資訊、優化營運流程與市場反應速度，以數據驅動決策，推動智慧製造以及產業升級。

連泓鈞表示，市場需求快速變化，企業意識到制定「數位轉型」、「供應鏈安全」、「跨產業合作」三大方針的重要性。他說，網絡攻擊事件增加，企業不僅要對供應鏈資訊加強保護，也特別針對AI來制定資安防護措施。過去許多企業因供應鏈的安全問題而遭到損失，因此大廠需要提前建立健全的安全標準，以確保生產不受影響。

資安 董事長 AI

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