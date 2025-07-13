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安勤年營收挑戰新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦（IPC）廠安勤（3479）日前宣布策略投資入主誠屏科技，並將誠屏納為安勤子公司，已於7月1日交割，成為下半年業績增長動能之一。

此外，安勤在本業醫療應用增長下，即使第2季有匯率干擾，但法人預估，安勤今年全年營收仍有機會年增雙位數，有望改寫新高紀錄。

安勤以約2.48億元取得誠屏51%股權成為最大股東。誠屏近年營收突破10億元，隨著7月交易完成，安勤今年下半年將依比率認列誠屏營收。

成立於2017年的誠屏，由中光電LCD顯示器事業部獨立設立，專注工業顯示器領域，是兼具光學、機構、電控整合技術的專業顯示器廠商。誠屏的產品廣泛應用於醫療、工業、零售、交通與娛樂等場域，並與多家國際級客戶維持長期合作關係。

展望後市，安勤董事長劉琍綺分析，關稅部分對IPC業者而言，多半都不會造成太大影響；但是匯率波動則會有較明顯衝擊。不過，相信匯率波動的情況，將會慢慢的再度回到穩定的區間。

安勤目前採購支付多以美元為主，就是希望透過自然避險方式降低匯率波動影響，但短期的急遽升值，也確實反映近期營收數字上。

不過，劉琍綺表示，智慧醫療的發展是屬於剛性需求，相對不容易受到景氣影響，看好智慧醫療等關鍵應用領域的成長。

顯示器 營收 匯率

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