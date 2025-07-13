聯友金屬攻美日稀土鏈

美國稀土礦商MP Materials近日獲五角大廈投資4億美元，美國防部成其最大股東，在此消息激勵下股價暴衝逾五成，而國內聯友金屬（7610）的大股東日本先進材料是MP Materials的關鍵合作夥伴，業內點名，聯友金屬將躋身美日國際稀土供應鏈成員。

美國國防部指出，稀土磁體是F-35戰機、無人機與潛艦等軍事武器系統的關鍵組件。根據美國地質調查局數據，2023年美國幾乎完全依賴進口稀土，其中約70%來自亞洲，稀土資源已成國際貿易爭端焦點。

法人指出，聯友金屬是一家專注於稀有金屬回收再生的台灣企業，特別是在硬質合金廢料的回收再利用方面，具備獨門技術。該公司於2018年即鎖定鎢、鈷兩種關鍵金屬材料進行技術研發與布局，能將回收的硬質合金廢料還原成高品質的鎢、鈷金屬原料。在全球稀土大戰的背景下，聯友金屬的回收技術能助客戶降低對原生稀土礦產的依賴，換言之，其技術在當前具有關鍵戰略價值。

特別的是，中國大陸是全球主要的鎢原料供應國，今年初因美中矛盾下，大陸實施出口管制後，聯友金屬的再生技術更有助於確保台灣及其他國家在關鍵金屬材料供應上的自主性。

另外，法人也指出，聯友金屬是台積電、蘋果公司及電動車巨擘特斯拉在台鎢金屬合格供應商，並且是全球前三大鎢酸鈉專業商。為建立永續經營基礎，華友金屬攜手子公司聯友能源同步往高附加價值產品方向發展，預期在高價值化目標完成後，與台灣鎢金屬、鈷金屬產業建立策略夥伴關係，擴大市場占有率。

根據公開資訊，聯友金屬受惠於近期國際鎢及鈷金屬價格上漲，可望推升整體營收獲利成長，尤其美國對全球發起關稅大戰，中國大陸鎢製品課高額關稅，加上大陸為反制美國加強稀土管制，大陸鎢原料出口受限，已帶動國際鎢金屬價格上漲。