工業電腦廠研揚（6579）搶攻智慧零售市場，宣布與美國系統整合商合作，研發一套以AI推論為基礎的AI自助結帳系統，順利拿下美國超商專案，為業績增添新動能。展望後市，研揚今年在邊緣AI專案逐步落地，加上工業電腦產業需求回溫下，預估今年業績將比去年好，營收將有兩位數成長。

研揚與美國SI合作研發一套以AI推論為基礎的AI自助結帳系統，應用在美國超商，讓客戶可以更方便、更快速的購物與結帳。

研揚指出，現在AI識別已經愈來愈普遍，應用在智慧零售上，自助結帳機不僅要非常快速，也要很精準的辨識物件。所以客戶需求安裝多部3D攝影機，並希望有高頻寬的資料傳輸速度。

研揚表示，美國這家連鎖超商已開始在多家店面推出AI輔助自助收銀機，精簡人力並提升顧客滿意度；同時也受惠於應用所帶來的多項效益，並維持其智慧零售領域領導者的品牌形象。

研揚近年持續擴大邊緣AI業務，公司看好今年相關專案開始落地、貢獻業績，且因2026年有大型專案開始出貨，預期對營收貢獻更大。研揚先前指出，公司AI專案數量約500個、較前一年度翻倍增長。

研揚總經理林建宏曾表示，研揚2024年AI營收占比約12%至13%，今年預估將達20%至25%，相信未來成長愈越來愈好。

基本面部分，研揚今年6月營收7.4億元，月增13.41%、年增8.71%。今年第2季營收21.02億元，季增7.35%、年增9.54%；累計上半年營收達40.6億元、年增9.1%，為同期新高紀錄。

展望今年營運，林建宏指出，今年業績將比去年好，營收兩位數增長沒問題。其中，成長重要動能來自新的AI需求，且去年底工業電腦產業庫存已調整完畢，今年研揚既有業務也恢復成長動能，對公司2025年營運正面看待。