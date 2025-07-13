快訊

午夜憲兵出沒台北市區 演練運用捷運線路行城鎮戰

溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

研揚奪美國超商專案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠研揚（6579）搶攻智慧零售市場，宣布與美國系統整合商合作，研發一套以AI推論為基礎的AI自助結帳系統，順利拿下美國超商專案，為業績增添新動能。展望後市，研揚今年在邊緣AI專案逐步落地，加上工業電腦產業需求回溫下，預估今年業績將比去年好，營收將有兩位數成長。

研揚與美國SI合作研發一套以AI推論為基礎的AI自助結帳系統，應用在美國超商，讓客戶可以更方便、更快速的購物與結帳。

研揚指出，現在AI識別已經愈來愈普遍，應用在智慧零售上，自助結帳機不僅要非常快速，也要很精準的辨識物件。所以客戶需求安裝多部3D攝影機，並希望有高頻寬的資料傳輸速度。

研揚表示，美國這家連鎖超商已開始在多家店面推出AI輔助自助收銀機，精簡人力並提升顧客滿意度；同時也受惠於應用所帶來的多項效益，並維持其智慧零售領域領導者的品牌形象。

研揚近年持續擴大邊緣AI業務，公司看好今年相關專案開始落地、貢獻業績，且因2026年有大型專案開始出貨，預期對營收貢獻更大。研揚先前指出，公司AI專案數量約500個、較前一年度翻倍增長。

研揚總經理林建宏曾表示，研揚2024年AI營收占比約12%至13%，今年預估將達20%至25%，相信未來成長愈越來愈好。

基本面部分，研揚今年6月營收7.4億元，月增13.41%、年增8.71%。今年第2季營收21.02億元，季增7.35%、年增9.54%；累計上半年營收達40.6億元、年增9.1%，為同期新高紀錄。

展望今年營運，林建宏指出，今年業績將比去年好，營收兩位數增長沒問題。其中，成長重要動能來自新的AI需求，且去年底工業電腦產業庫存已調整完畢，今年研揚既有業務也恢復成長動能，對公司2025年營運正面看待。

研揚 營收 AI

延伸閱讀

不再擅長交易撮合？重返白宮後美國談成協議屈指可數 川普「招牌」恐失色

美國要求表明台海戰爭角色 澳洲總理：不希望台海現狀發生任何改變

美台貿易協議快了？外媒曝「口頭有望達成」：但內容有限

美國關稅「殺到零」衝擊國產車生存？網友全酸「沒競爭力就倒一倒」！

相關新聞

折疊手機供應鏈 有戲

上市櫃公司6月營收已公告完畢，在央行季底拉尾盤幫助之下，整體上市櫃公司6月營收月減僅0.7%，年增為7.2%。本周起進入...

雙展題材股 短多關注

台股近期延續偏多震盪走勢，盤面資金良性輪動。法人表示，亞洲生技大展、台灣國際電玩電競產業展將於7月下旬登場，保瑞（647...

科技財報概念股 聚焦

台股面臨匯損、下半年旺季不旺等疑慮，近期多空陷入膠著。法人指出，台積電（2330）、科技七巨頭等台美重量級科技股將於下半...

大立光目標價 大和砍至2,275

大立光（3008）上周公布第2季財報。由於新台幣強升影響，匯損達42.2億元，大和資本、麥格理、摩根士丹利（大摩）等三家...

致伸本季業績拚向上

受惠公共安全、專業車隊管理等AIoT應用需求推升，法人看好，致伸（4915）本季營運有望優於第2季，攀全年營運高峰，20...

樂意攻暑假遊戲檔期

遊戲營運商樂意（7584）大搶暑假遊戲檔期商機，旗下人氣遊戲《失落的方舟：LOST ARK》持續推出新副本與改版內容，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。