快訊

通車後最嚴重事故！高雄輕軌遭貨車衝撞 列車頭凹陷6人送醫

當選5千票、罷免卻要1萬4！陳玉鈴罷免案未通過 藍支持者不滿門檻不合理

大立光匯損利空出盡？外資看法不一 這兩家力挺

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
大立光董事長林恩平。本報資料照片
大立光董事長林恩平。本報資料照片

大立光（3008）上周公布第2季財報，由於台幣強升影響，匯損達42億元，大和、麥格理、摩根士丹利（大摩）等三家外資紛紛發布報告，大和維持原先「持有」的評等，目標價由2,375元調降至2,275元，另外，麥格理、大摩維持「優於大盤」的評等，目標價2,980、2,800元。

大和指出，儘管台幣大幅升值，大立光第2季的毛利率仍大幅優於預期，其中主因受惠於iPhone 17提前拉貨所帶動的較佳產品組合。然而，由於大多數消費者已在2025年上半年完成iPhone換機，因此對下半年iPhone的需求仍保持審慎態度。在iPhone實際銷售動能明顯回升之前，建議暫時觀望。

新應用領域拓展方面，機器人成為如今AI發展新焦點，因此麥格理表示，大立光類人機器人專案將於下半年開始小量試產。並且公司也正積極與新興 AI 智慧眼鏡品牌接洽，因其先前未及時參與現有主流業者的開發案，目前正試圖彌補這一空缺。

大立光 大摩 匯損衝擊 iPhone

延伸閱讀

大立光上季獲利失血42億、EPS崩8成 林恩平：台幣升值「影響滿大」

10日線上召開…大立光法說 三點聚焦

AI ASIC五強 大摩按讚

驅動IC後市樂觀 兩大亮點支持利多！大摩維持聯詠「優於大盤」評等

相關新聞

大立光匯損利空出盡？外資看法不一 這兩家力挺

大立光（3008）上周公布第2季財報，由於台幣強升影響，匯損達42億元，大和、麥格理、摩根士丹利（大摩）等三家外資紛紛發...

友達、群創6月營收月減 法人對面板股評價維持中立

今年6月下旬TV面板報價下跌，原因在於第2季以來，市場需求持續疲弱下，友達（2409）6月營收減少至219.2億元，月減...

AWS伺服器加持 法人點名三檔供應鏈及四檔潛在受惠股

印刷電路板（PCB）族群近期反映6月營收亮麗，股價走勢強勁。法人看好，受惠Amazon Trainium2伺服器加單效應...

大立光Q2匯損吃掉三股本 每股純益7.73元探13年低點

全球手機鏡頭龍頭大立光昨（10）日召開法說會，公布第2季匯損高達42.2億元，為歷來最大匯損，侵蝕每股獲利31.63元，...

南亞科第2季每股淨損1.32元

南亞科昨（10）日公布第2季財報，儘管單季銷量季增七成，但受平均售價（ASP）季減4%至6%的影響，加上新台幣急升導致匯...

台積營收月減17% 仍寫最強6月 上季營收9,337億元創新高

台積電昨（10）日公布6月合併營收2,637.09億元，下探今年以來次低，月減17.7%，年增26.9%，仍為同期最佳；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。