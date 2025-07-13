大立光匯損利空出盡？外資看法不一 這兩家力挺

大立光（3008）上周公布第2季財報，由於台幣強升影響，匯損達42億元，大和、麥格理、摩根士丹利（大摩）等三家外資紛紛發布報告，大和維持原先「持有」的評等，目標價由2,375元調降至2,275元，另外，麥格理、大摩維持「優於大盤」的評等，目標價2,980、2,800元。

大和指出，儘管台幣大幅升值，大立光第2季的毛利率仍大幅優於預期，其中主因受惠於iPhone 17提前拉貨所帶動的較佳產品組合。然而，由於大多數消費者已在2025年上半年完成iPhone換機，因此對下半年iPhone的需求仍保持審慎態度。在iPhone實際銷售動能明顯回升之前，建議暫時觀望。

新應用領域拓展方面，機器人成為如今AI發展新焦點，因此麥格理表示，大立光類人機器人專案將於下半年開始小量試產。並且公司也正積極與新興 AI 智慧眼鏡品牌接洽，因其先前未及時參與現有主流業者的開發案，目前正試圖彌補這一空缺。