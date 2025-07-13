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友達、群創6月營收月減 法人對面板股評價維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
面板雙虎群創、友達。 聯合報系資料照
面板雙虎群創、友達。 聯合報系資料照

今年6月下旬TV面板報價下跌，原因在於第2季以來，市場需求持續疲弱下，友達（2409）6月營收減少至219.2億元，月減9.3%，第2季營收692.3億元，季減3.9%；群創（3481）6月營收185.1億元，月減1.1%，第2季營收年減1.1%。

法人機構表示，TV面板報價自6月下旬開始下跌，且7月上旬跌幅擴大，原因在於市場需求持續疲弱，電視品牌廠積極透過靈活的採購策略向面板廠要求價格折讓，以爭取在今年下半年促銷季，能有更大的操作空間，即使面板廠已降低產能利用率，但仍必須降價以回應疲弱的買氣。

此外，全球總經景氣不確定性受關稅、匯率等因素影響而提高，不利於後續報價表現下，面板族群評價為中立。

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