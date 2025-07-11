快訊

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

台灣大三招 加速 AI 普及

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）昨（11）日表示，加速AI普及，打造從應用、終端到服務的AI生態系，引進全球最佳AI解惑引擎Perplexity，吸引20萬用戶體驗，推出系列AI手機，推升手機銷售連續八個月雙位數成長，更帶領用戶探索AI未來，參訪Apple、Google、Tesla等科技巨頭，體驗Tesla Cybertruck、Apple最新Vision Pro與AR技術，站上全球科技最前線。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔指出，AI遍地開花，正在改變智慧裝置的互動模式和工作流程。台灣大從應用、終端和服務三方面加速AI普及。

日前台灣大與Perplexity獨家合作，提供月租599元以上用戶免費使用Pro版服務，結合生成式AI與即時搜尋，讓每一支手機都升級為「AI手機」，林東閔表示，至今已累計超過20萬名用戶體驗，服務免費兌換期限也延長至明年2月底，持續擴大全民AI應用普及化。

終端方面，林東閔表示，引進多款AI終端裝置並整合軟硬體資源滿足用戶多元需求，推動手機銷量連續八個月實現雙位數年成長。林東閔分析，其中iPhone 16上市時推出獨特的科技旅活動，加上硬體升級，銷量表現優於整體市場，台灣大也持續推廣搭載AI功能的Google Pixel系列手機，擴大AI生態系，同時成為電信獨家販售搭載moto AI的高階折疊手機razr 60 Ultra，續創銷售佳績。

台灣大於去年iPhone 16上市期間，推出16組中獎用戶攜伴前往台灣大安排的「美西AI朝聖之旅」，帶領果粉參訪Apple、Google、Meta、Tesla等科技巨頭。

延伸閱讀

Google薪資大揭密！這職務年薪最高 科技巨頭上演AI人才爭奪戰

48萬小股東哭哭！收股利紅包同時 電信三雄均呈現貼息

3天將企業實體店面 3D 化！ 台灣大攜 iStaging 打造 AR、VR 服務

六人座Tesla Model Y要來了？不再只是中國市場專屬！

相關新聞

順德進擊三領域 添優勢

功率導線大廠順德（2351）積極布局開發新能源、AI及Humanoid（人形機器人）三大應用領域，盼能滿足產業趨勢的新應...

愛普報捷 新技術需求熱

記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）近期營運報捷，外資最新報告指出，該公司的Wafer-on-Wafer（WoW）將...

台灣大三招 加速 AI 普及

台灣大（3045）昨（11）日表示，加速AI普及，打造從應用、終端到服務的AI生態系，引進全球最佳AI解惑引擎Perpl...

輝達市值破4兆美元點火設備股！漢唐、帆宣、聖暉齊刷新天價

輝達（NVIDIA）市值於近期突破4兆美元大關，象徵全球對AI晶片需求熱潮持續升溫，相關供應鏈熱度同步升高。隨著AI產業...

鼎炫發股息8.062元還秒填息！股價再飆漲停、續創歷史新高價

鼎炫-KY（8499）去年度股利每股配發8.062元現金股利，11日除息，以233元開出，一開盤就秒填息，且股價再往上飆...

大立光Q2匯損吃掉三股本 每股純益7.73元探13年低點

全球手機鏡頭龍頭大立光昨（10）日召開法說會，公布第2季匯損高達42.2億元，為歷來最大匯損，侵蝕每股獲利31.63元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。