台灣大三招 加速 AI 普及

台灣大（3045）昨（11）日表示，加速AI普及，打造從應用、終端到服務的AI生態系，引進全球最佳AI解惑引擎Perplexity，吸引20萬用戶體驗，推出系列AI手機，推升手機銷售連續八個月雙位數成長，更帶領用戶探索AI未來，參訪Apple、Google、Tesla等科技巨頭，體驗Tesla Cybertruck、Apple最新Vision Pro與AR技術，站上全球科技最前線。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔指出，AI遍地開花，正在改變智慧裝置的互動模式和工作流程。台灣大從應用、終端和服務三方面加速AI普及。

日前台灣大與Perplexity獨家合作，提供月租599元以上用戶免費使用Pro版服務，結合生成式AI與即時搜尋，讓每一支手機都升級為「AI手機」，林東閔表示，至今已累計超過20萬名用戶體驗，服務免費兌換期限也延長至明年2月底，持續擴大全民AI應用普及化。

終端方面，林東閔表示，引進多款AI終端裝置並整合軟硬體資源滿足用戶多元需求，推動手機銷量連續八個月實現雙位數年成長。林東閔分析，其中iPhone 16上市時推出獨特的科技旅活動，加上硬體升級，銷量表現優於整體市場，台灣大也持續推廣搭載AI功能的Google Pixel系列手機，擴大AI生態系，同時成為電信獨家販售搭載moto AI的高階折疊手機razr 60 Ultra，續創銷售佳績。

台灣大於去年iPhone 16上市期間，推出16組中獎用戶攜伴前往台灣大安排的「美西AI朝聖之旅」，帶領果粉參訪Apple、Google、Meta、Tesla等科技巨頭。