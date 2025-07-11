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順德進擊三領域 添優勢

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
順德董事長陳朝雄。聯合報系資料照
順德董事長陳朝雄。聯合報系資料照

功率導線大廠順德（2351）積極布局開發新能源、AI及Humanoid（人形機器人）三大應用領域，盼能滿足產業趨勢的新應用市場，以提升價值，並繼續提供IDM客戶在功率與電源管理等精密產業．法人看好該市況逐漸回溫，有助於順德的後市營運表現。

順德今年6月營收8.37億元，月減1.01%、年減11.3%；累計前六月營收51.6億元，年減0.3%。

展望後市，順德指出，車用電子及工業控制等產業歷經年餘的需求去化與庫存調整將漸趨穩定，後續將在需求逐漸回溫下恢復成長動能。此外，隨著AI、HPC需求持續攀升，各主要應用市場皆須升級軟硬體規格來因應產業趨勢與提升競爭力，相關半導體產業將再度迎來新榮景。

順德表示，旗下電子事業面對外部競爭環境惡化、政經風險升溫及科技與能源發展等挑戰與商機，公司已強化布局開發新能源、AI及Humanoid等領域的新產品，以滿足產業趨勢的新應用與新市場。

另外，順德去年中宣布成功開發因應GPU高速運算降溫所需穩壓器導線架之後，歷經客戶測試驗證，如今確定接獲客戶訂單，並從6月起正式出貨，可望挹注新的成長動能。

供應鏈透露，目前順德手上仍有逾百款新案進行中，並以車用、工業及AI為主，其中，新開發的高速運算（HPC）相關產品，包含穩壓器、伺服器電源供應器（PSU）等八款相關產品線，今年上半年就開始貢獻，後續將逐季增溫。

在五金文具事業方面，順德將以開發自有品牌及ODM產品並開拓新通路客戶等行銷活動，來增加營收與獲利。

展望2025全年，公司認為，全球經濟仍有地緣政治、區域衝突與關稅壁壘挑戰，同時也有新能源與新科技發展的契機，集團將推動永續發展，並確認中長期發展目標，盼集團事業持續提升經營價值。

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