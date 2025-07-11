輝達市值破4兆美元點火設備股！漢唐、帆宣、聖暉齊刷新天價

輝達（NVIDIA）市值於近期突破4兆美元大關，象徵全球對AI晶片需求熱潮持續升溫，相關供應鏈熱度同步升高。隨著AI產業自IC設計向下延伸至晶圓製造、先進封裝與測試階段，半導體設備與材料廠商迎來擴產契機，成為資金追捧焦點。

11日盤面中，設備族群火力全開，陽程（3498）率先攻上漲停鎖死，帆宣（6196）同步觸及漲停並改寫204元歷史新高，激勵聖暉*（5536）強攻至507元、漢唐（2404）勁揚至735元，雙雙刷新歷史紀錄；信紘科（6667）盤中也頻頻閃紅燈，洋基工程（6691）、均華（6640）等同步走強，成為盤面多頭的主力部隊之一。

隨輝達帶動AI高效運算需求不斷推升，台積電（2330）等晶圓代工廠持續擴建先進製程與先進封裝產線，後段設備廠與廠務工程服務商同步受惠，整體資本支出周期有望延長，成為半導體景氣復甦的重要風向指標。

帆宣近4日獲外資連續回補買超，推升股價持續彈升，11日更一舉衝上204元漲停價，改寫歷史新高。基本面表現上，6月合併營收34.37億元，月減18.7%、年減32.6%；第2季合併營收121.87億元，季減8.1%、年減20.9%；上半年合併營收約254.58億元，年減15.2%。帆宣高層日前表示，展望2025年，造成去年美國市場虧損的因素已排除，今年以在手訂單站上770億元的高檔來看，營收雖不成長，但獲利將較去年攀升。

無塵室機電整合大廠聖暉6月合併營收38.2億元，年增38％；第2季合併營收109.1億元，季增27％、年增42％；上半年合併營收194.6億元，年增48％。6月、第2季及上半年營收皆寫下同期新高。財報亮眼下，金日股價突破500元大關、觸及507元，寫下盤中新天價。

漢唐6月合併營收57.94億元，月增16.2%、年增54.8%，改寫近18月新高；第2季合併營收147.85億元，季增28.3%、年增30%，為近六季單季新高；上半年合併營收263.02億元，年增11.3%，為史上同期次高。今日盤中股價也寫下735元新高。