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鼎炫發股息8.062元還秒填息！股價再飆漲停、續創歷史新高價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鼎炫董事長傅青炫。記者籃珮禎攝影／聯合報系資料照
鼎炫董事長傅青炫。記者籃珮禎攝影／聯合報系資料照

鼎炫-KY（8499）去年度股利每股配發8.062元現金股利，11日除息，以233元開出，一開盤就秒填息，且股價再往上飆到漲停板240.5元鎖死，持續刷新歷史新高價。

鼎炫積極投入 HVLP5 + 高階銅箔生產及市場開發，6月營收 1.64 億元，月減 8.38%，年減 6.08%；第2季營收 5.13 億元，季減 1%，年減 2.29%；累計上半年營收 10.32 億元，年增 10.09%。

鼎炫透過子公司隆揚電子擴大布局，5月董事會核准收購常州威斯雙聯科技51%股權，預計8月中旬認列營收，加上蘇州德佑新材70%股權收購案將在第4季認列，兩大併購效益加持下，有助未來營收翻倍成長。

鼎炫董事長傅青炫日前表示，隆揚電子規劃建設五個細胞工廠以滿足未來量產；淮安第一個細胞工廠預計今年第4季量產，泰國廠預計2026年第4季投產，其餘四個細胞工廠也將陸續在淮安建設，總計五個細胞工廠的布局將與HVLP5+銅箔市場成長趨勢同步。

鼎炫股價連日來強漲，11日除息，每股配發8.062元現金股利，不僅一開盤就填息， 且股價再衝上漲停240.5元鎖死，拉出第3根漲停板，續創歷史新高價。

鼎炫 營收

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