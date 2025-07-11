大立光Q2匯損吃掉三股本 每股純益7.73元探13年低點

全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）昨（10）日召開法說會，公布第2季匯損高達42.2億元，為歷來最大匯損，侵蝕每股獲利31.63元，導致整體獲利季減84%，每股純益7.73元，為13年來單季最差。

新台幣第2季兌美元狂升10.96%，重創台灣出口業，大立光昨天是第一家掀開「匯損壓力鍋」的科技指標廠，光是匯損便高達逾三個股本。時序進入財報旺季，大立光拋出鉅額匯損震撼彈，敲響科技廠法說會警鐘。

大立光近六季毛利率、EPS與匯兌損益

大立光第2季稅後純益10.32億元，季減84%，年減77%，每股純益7.73元；上半年稅後純益74.75億元，年減29.5%，每股純益56.01元。

儘管匯損致獲利失血，惟大立光第2季毛利率53.6%，季減1.03個百分點，優於預期，連四季站穩「5字頭」之上，大立光董事長林恩平坦言，「匯率對營收及毛利率影響滿大的。」

大立光估計，新台幣兌美元匯率每升值10%，將侵蝕毛利率4至5個百分點。不過，上季匯率大升近11%，僅影響大立光毛利約2個百分點，主因大客戶新機開始拉貨，價格好一些，有利產品組合。

展望本季，林恩平維持先前釋出「7月比6月好，8月比7月好」的觀點。法人關注，與去年同期相較，因全球總體經濟影響，客戶對新機拉貨的變化，林恩平回應，「差不了太多，新機一般來說，價格好一些，去年有些大機種是獨家供應，對手只是慢一些。新機開賣前拉貨較為積極，後續看開賣後的狀況再調整。」法人追問下半年潛望式鏡頭訂單配比消長，林恩平回應：「客戶已排定，除非對方發生狀況。」

談到本季毛利率有利及不利因素，林恩平指出，大客戶推新機種是有利因素，至於匯率不知如何變化，則較為不利。

截至6月底，大立光帳上現金水位高達1,153億元，如何因應匯率波動避險，林恩平說，只能美元及新台幣配比各占50%。

法人詢問，因應新台幣匯率強升，下半年是否可能調整價格，林恩平說，去年已談好（價格），沒法改變。舊的機種都是先談好，不能中間漲價，但新機有模具收入攤提，價格好一點。

至於匯率是否衝擊大立光競爭板塊或市占消長，林恩平回應，市占（訂單配比）去年談定，不太會動。

談到關稅影響，林恩平重申，大立光沒有直接出貨美國，不受影響。外界關注大立光海外布局，林恩平說，仍在看地方，但「要離開台灣到其他地方做滿難的」，需考量勞工素質，以及土地是否容易取得等條件。