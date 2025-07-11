台積目標價 麥格理喊1,282元

外資麥格理證券最新報告指出，看好台積電（2330）2奈米製程技術的領先地位，確保基本面成長趨勢不變，維持「優於大盤」評等，目標價升至1,282元。

麥格理是外資圈中，第一家在台積電下周四（17日）法說會前調升目標價的大型投行。

第2季新台幣對美元匯率大幅升值，一般預期下半年將維持升值趨勢，影響以出口導向為主的台灣電子業。麥格理半導體產業分析師賴昱璋考量匯率問題，亦下調台積電2025至2027年的獲利預估各5%、10%、9%。

賴昱璋分析，台積電先前估計，新台幣每升值1%，營益率將下降約0.4個百分點，顯示自2025年第2季起可能出現毛利壓力。然而，先進製程帶來的強勁營收成長，可能部分抵銷與匯率相關的逆風。

AI超級循環出現，成為台積電估值重估的關鍵利多，賴昱璋持續看好台積電，給予「優於大盤」評等，以2027年預估每股純益71.2元、適用調升後的18倍本益比計算，目標價由1,125元調升至1,282元，調幅約14%。

賴昱璋認為，台積電在2奈米技術的領先地位無可匹敵，3奈米製程也持續擴張，利用率維持高檔，對整體成長貢獻顯著。預期2025年2奈米與3奈米將推動以美元計價的營收年增幅度超過20%，進一步緩解匯率問題的影響。

此外，台積電的技術領先優勢，將持續支撐平均銷售單價（ASP）上漲，並與資本支出同步上升。