聯發科6月營收重返500億大關 雲端與邊緣運算業務帶勁

聯發科（2454）昨（10）日公布6月合併營收重返500億元大關、達564.34億元，攀上近33個月高點，月增24.9％，也比去年同期增加30.9％，並帶動第2季營運實績達成財測目標。

聯發科原預期，以美元兌新台幣匯率1：32.5計算，第2季合併營收介於1,472億元至1,594億元之間。聯發科統計，第2季合併營收為1,503.68億元，落在財測區間，季減1.9％，年增18.1％，為單季歷史第三高、歷年同期次高；累計上半年合併營收為3,036.81億元，年增16.4％。

聯發科營收

聯發科先前提到，不斷變化的關稅狀況已為全球幾乎所有市場帶來不確定性。就短期而言，隨著貿易談判陸續展開，將密切觀察對全球經濟的影響，並與全球供應鏈夥伴及客戶合作，以應對不確定性。同時，該公司也會仔細監控庫存，並小心管理營運狀況。

至於中長期來看，聯發科認為，AI無所不在的大趨勢依舊不變，並相信其前景仍穩固成長。該公司將繼續專注於新專案的執行與關鍵技術投資，以進一步強化競爭力。憑藉為客戶創造的策略價值，其在AI大趨勢中的幾個新領域，持續有不錯進展。

目前聯發科在雲端與邊緣運算方面，都持續有佳績傳出。該公司攜手輝達設計搭載於個人AI超級電腦DGX Spark的GB10超級晶片，有多家品牌廠商將於下半年陸續推出相關終端產品，預期將可為聯發科下半年的非手機業務帶來新動能。

聯發科強調，上述超級晶片合作案證明其在高性能運算（HPC）晶片設計的能力，也使該公司能持續探索未來其他應用。

同時，聯發科在企業級客製化晶片方面布局已久，正要開花結果。

聯發科表示，隨著市場不斷尋求客製化晶片以提升資料中心效率，也將帶來更多生意機會。其靈活商業模式使客戶能結合各種設計方式，包括規格設計（spec-in design）等，以及有彈性的HBM安排、先進封裝整合等，來優化客戶的整體擁有成本（TCO）。

聯發科評估，該公司從2026年起，企業級客製化晶片將能以貢獻相當規模的年營收為目標，期望在此快速成長的市場中取得更多進展。

聯發科昨天股價勁揚3.3%、收1,400元。