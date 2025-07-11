台積營收月減17% 仍寫最強6月 上季營收9,337億元創新高

台積電（2330）昨（10）日公布6月合併營收2,637.09億元，下探今年以來次低，月減17.7%，年增26.9%，仍為同期最佳；第2季合併營收9,337.92億元，創單季新高，並達成財測目標。

台積電昨天股價漲10元、收1,100元；周四ADR早盤跌逾1%。

台積電營收

外界多認為，台積電6月營收月減17.7%，應與新台幣匯率走勢有關。惟法人指出，央行6月最後一個交易日強勢出手，使得6月一整個月新台幣兌美元匯率僅小升0.09%。就半導體指標大廠6月業績來看，聯發科、日月光投控均優於5月，台積電月減幅度比新台幣單月升幅大，值得關注。

即便6月業績衰退，台積電第2季合併營收仍衝上9,337.92億元，首度單季業績突破9,000億元大關，季增11.3%，年增逾38%；上半年合併營收約1.77兆元，年增40%。

台積電先前於4月的法說會指出，在美元兌新台幣32.5的假設下，預估第2季美元營收介於284億美元至292億美元，平均值季增近13%。

以台積電釋出的美元對新台幣匯率假設回推第2季新台幣營收來看，台積電第2季合併營收實績落在財測區間內。

不過，新台幣4月與5月對美元急升，使得台積電第2季新台幣營收增幅不如美元營收增幅。台積電第2季新台幣營收實績季增11.3%，增幅低於公司先前釋出美元財測預估營收中間值季增13%。

台積電董事長魏哲家曾在6月初的股東會上指出，新台幣每升值1%，影響台積電毛利率與營益率各約0.4個百分點，台積電只能持續努力保持技術領先，以及銷售應該得到的價值。

至於關稅議題，魏哲家先前說，關稅若是10%、15%或20%，對台積電有一些影響但並非直接，因為關稅是進口商負擔而非出口商，但關稅會讓物價變高，物價變高會讓需求降低，晶片生意就有可能受影響。