南亞科第2季每股淨損1.32元

南亞科（2408）昨（10）日公布第2季財報，儘管單季銷量季增七成，但受平均售價（ASP）季減4%至6%的影響，加上新台幣急升導致匯損高達11.24億元，造成單季虧損41.09億元，每股淨損1.32元，連續11季虧損，並探13年半來低點。

南亞科第2季毛利率負20.6%，不如首季與去年同期；營損率42.9%，較去年同期擴大；稅後淨損41.09億元，虧損金額較首季與去年同期擴大。

南亞科指出，新台幣第2季急升，導致單季出現11.24億元匯損；價格方面，因DDR4報價6月勁揚，4、5月價格比首季低，因此第2季平均售價仍呈現季減情形，預期第3季價格將向上，有助公司毛利率轉正。

在技術推進方面，南亞科目前已量產10奈米級第二代製程（1B）的16Gb DDR5 5600與8Gb DDR4，16Gb DDR5 6400亦進入送樣階段；TSV／DDP製程通過工程驗證，新世代製程及產品開發如期進行。

南亞科優化DDR4及LPDDR4的供應配置，滿足客戶多元需求。預期下半年出貨量、庫存及市況持續改善，有利營運績效提升。

法人指出，南亞科拓展AI邊緣運算的記憶體市場，結合同集團封測廠福懋科建設3D IC與多晶片堆疊的製造能力，並投資普丁科技開發高附加價值、高效能、低功耗及客製化超高頻寬的記憶體。