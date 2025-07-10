志聖自結上半年EPS 2.38元 獲利3.58億元

PCB半導體設備商、台積電（2330）先進封裝關鍵夥伴志聖（2467）10日公布114年上半年累計合併稅後自結損益，其中歸屬於公司業主之稅後淨利為3.58億元，在新台幣大幅升值之下仍優於預期，較去年3.59億元，僅年減少約0.3%，每股稅後純益2.38元。

志聖公告，自結第2季歸屬母公司稅後淨利約2.07億元。上半年累計約3.58億元。

志聖日前宣布正式參與經濟部產業發展署今年度推動之「製造部門淨零轉型推動計畫1+N碳管理示範團隊，攜手聯盟夥伴均豪（5443）與均華（6640）與等多家關鍵供應鏈企業，整合上下游資源導入深度節能與碳管理技術，積極響應2050淨零排放國家目標，亦為製造業落實能源轉型樹立實證範例。志聖工業總經理梁又文表示，深度節能是企業邁向淨零的核心策略，志聖將持續透過數位化、制度化與人才化的方式推動節能減碳行動，成為政府淨零轉型政策與客戶節能標準接軌的堅實合作夥伴。