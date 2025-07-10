重電廠6月營收報喜 華城、士電均創同期新高

重電廠10日陸續公布6月營收，其中華城（1519）自結6月合併營收23.3億元，月增43%、年增20.9%；士電（1503）6月合併營收34.76億元，月增23.5%、年增25.3%，兩家大廠6月營收均創歷史同期新高。

華城第2季合併營收60.73億元，季增37.3%、年增30.7%，創歷史單季次高，僅次於2024年第4季；累計上半年合併營收達104.94億元，年增36.5%，亦創同期新高。

展望今年營運，華城持審慎樂觀看法，今年成長動能來自台電強韌電網計畫、全球綠能等能源轉型及外銷基礎建設，目前接單狀況已看到2027至2028年訂單需求，華城也持續增加外銷比重，以增加毛利選擇，接單策略朝國際化和多元化邁進。

華城2024年外銷占整體業績比重約45%，今年可望超過五成，其中銷售到美國市場的業績占比接近四成。值得注意的是，華城去年第4季新增逾百億元訂單，其中20億元變壓器為主的電力設備訂單來自美國德州「星際之門」計畫，成為首家受益台廠。

在產能布局方面，華城表示，既有觀音三廠新設3B廠，預計今年底完工，2026年擴充生產中型變壓器，藉此完備中壢廠小型變壓器、觀音二廠大型變壓器、台中廠超大型變壓器的布局。

士電第2季合併營收88.5億元，雖較第1季歷史單季新高102.95億元季減13.9%，但年增8.4%，仍創同期新高；受惠台電強韌電網計畫釋單、取得風電及太陽能光電等綠能產業統包工程，上半年合併營收191.5億元、年增5.8%，續創同期新高。

展望今年營運，士電先前評估，今年營收與獲利可超過預期目標，較去年成長，今年每季業績可較去年同期成長，外銷表現可較去年佳。

士電重電產品能見度已看到2027年，目前正規劃2028年訂單，到2026年持續擴增新廠，預計可增加三成至四成產能，因應至2035年的市場需求。

另外，士電也積極布局再生能源市場，屋頂型太陽能發電預估到2030年裝置容量可達6.2MW，綠電使用占比提升至15%，綠能產品營收占比目標到30%；士電並已取得再生能源憑證，目標鎖定千張憑證，規劃參與碳交易市場。