和椿6月營收年增73% 銷售穩增長

和椿（6215）昨（10）日公布6月營收2.1億元，年增73.4%，創同期新高、歷史次高；今年上半年營收10.8億元，年增71.2%。

和椿表示，營收增長主要受惠於自動化零組件及設備需求增加。除持續發展自動化零組件，和椿將智慧機器人視為第二生命曲線，預計今年銷售將穩健成長。

和椿在去年除擴大第一生命曲線包括自動化控制器、關鍵組件、設備及模組化等產品的市占率外，也開拓第二生命曲線包括智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務等產品的導入、系統規劃、軟體增值、行業開發等。

展望今年，和椿表示，今年目標希望透過AI與機器人的高科技解決台灣高齡化、少子化、缺工問題，建構全方位機器人方案提供領導廠商。