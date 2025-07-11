漢唐6月營收月增16% 亞翔增34%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

無塵室工程雙雄漢唐（2404）、亞翔昨（10）日公告6月業績同步較5月成長，漢唐為57.94億元，月增16.3%，年增54.9%，攀上近18個月高點；亞翔為56.68億元，為11個月來最佳，月增34.2%，但較去年同期減少11%。

展望後市，漢唐、亞翔在手訂單各為1,322億元、2,084億元，均創新高，雙雄對2025年景氣展望均樂觀。

漢唐第2季合併營收147.85 億元，為六季來高點，季增28.4%，年增30%；上半年合併營收263.03億元，年增11.3%，為同期次高。

亞翔第2季合併營收148.97億元，為三季來高點，季增22.6%，年減21.4%；上半年合併營收270.53億元，年減28.7%。

營收 漢唐

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