聯強6月合併營收月增9% 拚逐季成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯強（2347）昨（10）日公布6月合併營收324.1億元，月增9.78%，年減12.13%；第2季合併營收930.25億元，季增1.78%，年減7.17%；聯強上半年合併營收1,846.72億元、年減9.46%。

展望後市，聯強副總裁杜書全先前指出，2025全年營運有望逐季增長。

從聯強四大核心業務表現來看，商用加值業務第2季營收達302億元，雖年減5%，仍為同期次高，其中，AI伺服器與雲端服務等主要產品持續成長。

聯強第2季資訊消費業務營收280億元，年減3%，其中，電競與遊戲主機受惠輝達新一代顯卡及任天堂Switch 2等新品上市，帶動銷售表現；個人電腦也有小幅成長；周邊產品與智慧裝置則呈現明顯下滑。

聯強表示，通訊業務受惠新產品引進與iPhone需求提升帶動，第2季營收46億元，年增2%，為七年來同期新高；半導體業務因市場需求回歸常態，營收335億元，年減10%。

聯強 營收

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