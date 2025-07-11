聯強6月合併營收月增9% 拚逐季成長
聯強（2347）昨（10）日公布6月合併營收324.1億元，月增9.78%，年減12.13%；第2季合併營收930.25億元，季增1.78%，年減7.17%；聯強上半年合併營收1,846.72億元、年減9.46%。
展望後市，聯強副總裁杜書全先前指出，2025全年營運有望逐季增長。
從聯強四大核心業務表現來看，商用加值業務第2季營收達302億元，雖年減5%，仍為同期次高，其中，AI伺服器與雲端服務等主要產品持續成長。
聯強第2季資訊消費業務營收280億元，年減3%，其中，電競與遊戲主機受惠輝達新一代顯卡及任天堂Switch 2等新品上市，帶動銷售表現；個人電腦也有小幅成長；周邊產品與智慧裝置則呈現明顯下滑。
聯強表示，通訊業務受惠新產品引進與iPhone需求提升帶動，第2季營收46億元，年增2%，為七年來同期新高；半導體業務因市場需求回歸常態，營收335億元，年減10%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言