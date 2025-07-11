和碩6月合併營收月減8% 拚2025年下半年拉尾盤
代工大廠和碩（4938）昨（10）日公布6月合併營收787.71億元，月減8.07%，主要受通訊產品傳統淡季影響，但仍較去年同期成長11.05%。
和碩預期，產業淡旺季沒變，下半年一定比上半年好，期盼下半年營運有機會拉尾盤。
和碩第2季合併營收2,673.27億元，季減1.87%，年增5.37%，儘管單季業績較首季衰退，仍優於預期，主要反映資訊、消費性業務成長，加上子公司貢獻提升，抵消通訊產品淡季影響；累計上半年合併營收5,397.61億元，年增7.07%。
和碩表示，6月筆電出貨99萬台，月比、年比皆成長；第2季筆電出貨237萬台，亦呈現季比、年比成長；累計上半年筆電出貨420萬至430萬台。
展望後市，和碩共同執行長鄭光志先前指出，關稅豁免期90天內，客戶提前拉貨至美國，使和碩今年上半年表現優於預期，但也因客戶提前拉貨，加上關稅豁免期將於7月結束，是否影響下半年需求須持續觀察，對下半年謹慎看待。
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