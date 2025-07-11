和碩6月合併營收月減8% 拚2025年下半年拉尾盤

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

代工大廠和碩（4938）昨（10）日公布6月合併營收787.71億元，月減8.07%，主要受通訊產品傳統淡季影響，但仍較去年同期成長11.05%。

和碩預期，產業淡旺季沒變，下半年一定比上半年好，期盼下半年營運有機會拉尾盤。

和碩第2季合併營收2,673.27億元，季減1.87%，年增5.37%，儘管單季業績較首季衰退，仍優於預期，主要反映資訊、消費性業務成長，加上子公司貢獻提升，抵消通訊產品淡季影響；累計上半年合併營收5,397.61億元，年增7.07%。

和碩表示，6月筆電出貨99萬台，月比、年比皆成長；第2季筆電出貨237萬台，亦呈現季比、年比成長；累計上半年筆電出貨420萬至430萬台。

展望後市，和碩共同執行長鄭光志先前指出，關稅豁免期90天內，客戶提前拉貨至美國，使和碩今年上半年表現優於預期，但也因客戶提前拉貨，加上關稅豁免期將於7月結束，是否影響下半年需求須持續觀察，對下半年謹慎看待。

筆電 營收 和碩

延伸閱讀

與美貿易談判...日本吞25%關稅 商界大老怒批政府「誤判」

大聯大營收／第2季2,504億元、年增20.4％ 超越財測高標

傳美進口車關稅恐降至0% 汽車全聯會理事長點「製造商最擔心1狀況」

鄭麗君赴華府談判關稅結果樂觀？ 卓榮泰、龔明鑫都笑了

相關新聞

大立光Q2匯損吃掉三股本 每股純益7.73元探13年低點

全球手機鏡頭龍頭大立光昨（10）日召開法說會，公布第2季匯損高達42.2億元，為歷來最大匯損，侵蝕每股獲利31.63元，...

台積營收月減17% 仍寫最強6月 上季營收9,337億元創新高

台積電昨（10）日公布6月合併營收2,637.09億元，下探今年以來次低，月減17.7%，年增26.9%，仍為同期最佳；...

聯發科6月營收重返500億大關 雲端與邊緣運算業務帶勁

聯發科昨（10）日公布6月合併營收重返500億元大關、達564.34億元，攀上近33個月高點，月增24.9％，也比去年同...

南亞科第2季每股淨損1.32元

南亞科昨（10）日公布第2季財報，儘管單季銷量季增七成，但受平均售價（ASP）季減4%至6%的影響，加上新台幣急升導致匯...

台積6月營收衰退幅度有點大 兩原因

台積電6月合併營收降至2,637.09億元，月減17.7%，相較6月新台幣僅小升不到0.1%，在其他半導體指標廠6月業績...

台積目標價 麥格理喊1,282元

外資麥格理證券最新報告指出，看好台積電2奈米製程技術的領先地位，確保基本面成長趨勢不變，維持「優於大盤」評等，目標價升至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。