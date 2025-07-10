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大聯大營收／第2季2,504億元、年增20.4％ 超越財測高標

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商大聯大（3702）於10日公布6月業績，月增約一成，站上歷年同期新高，並帶動第2季營收繳出單季歷史次高、超越財測的表現，上半年業績則為歷年同期新高水準。

大聯大6月合併營收為832.1億元，月增10.3％、年增14.9％，第2季合併營收為2,504.5億元，季增0.6％、年增20.4％，不但大幅超越原先預測區間2,100億至2,200億元，也是僅次於去年第3季的單季歷史次高表現，累計上半年合併營收為4,992.85億元，年增28％，為歷年同期新高表現。

對於6月業績增長，大聯大表示，主要是受惠於生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB等電子零組件需求增加，還有客戶端因應美國關稅而提前拉貨等因素帶動。

營收 大聯大

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