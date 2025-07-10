聯發科6月營收寫33個月來新高 月增24.9%

國內IC設計龍頭聯發科（2454）多角化布局發酵，今（10）日結算6月營收564.34億元，創下33個月來新高，月增24.9%，年增31%；第2季營收1503.69億元，季減1.92%，符合法說會預期。

聯發科稍早在法說會提出第2季營運目標，在1美元兌換台幣32.5元匯率基礎，預估單季營收將介於1472億元至1594億元。因第2季台幣強勢升值，抑制聯發科營收表現，不過第2季營收1503.69億元，仍順利達成營運目標，季減約1.92%。

聯發科表示，第2季成長動能主要來自智慧裝置平台及電源管理IC，手機產品營收則將較第1季持平或下降。

聯發科累計上半年總營收3036.81億元，較去年同期成長16.47%。考量下半年需求具有不確定性，聯發科先前並未提供2025年全年營收目標。