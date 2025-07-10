英業達除息秀來了 每股配發1.7元、葉家父子檔合領近5億元股息

代工大廠英業達（2356）10日進行除息交易，扣除1.7元現金股利後，以42.5元開高走跌，盤中跌至41.25元、不過團隊本身握有來自全球市場的AI伺服器大單，也讓其出貨維持相對穩健的態勢，終場跌幅也有所收斂，以41.7元作收、較前一交易日收盤價，下跌0.6元、跌幅達1.41%。英業達今年預計配發的現金股利總額高達60億元（合計新台幣6,098,707,612元）、換算大約每股將配發新台幣1.7元；截至本次配息為止，已連續配發股利長達33個年頭，全數加總合計為78.14元，每年平均2.37元。

據證交所公開資訊觀測站資料顯示，截至今年6月集團最大股東仍為創辦人暨會長葉國一，共計持有張數超過17萬張（總計176,361張）股票、持股比例4.92%，以每股配發1.7元計算，預計將領到2.99億元；至於集團第二大股東則是葉會長次子、現任董事長葉力誠，持有117,412張股票，持股比例3.3%，預計將入袋1.99億元，父子二人合計將領到4.99億元的股息收入，相當驚人。除了第一、二大股東葉國一、葉力誠父子外，集團第三大股東也是前董事長、現任電電公會榮譽理事長李詩欽，持有115,833張股票，持股比例達3.23%，則將會領到大約1.96億元的現金股利，若將前三大股東獲得的股利加總約達到6.95億元的股息收入。

英業達第四大股東為世訊投資公司的董事長溫世智，他以持有35,685張股票，排在第四大股東的寶座，緊隨在創辦人、現任董事長、電電公會榮譽理事長之後，其持股比例大約為1%，換算約可領到6,066.4萬元的現金股利。英業達近日也已公布，6月合併營收632.74億元，月增3.4%，年增24.2%，合併前6月營收3,436.11億元、年增20.7%，單月表現重回成長態勢，單月營收登今年高點。展望未來，英業達作為台AI伺服器代工廠的一員，不僅手握輝達（NVIDIA）AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計大單，連最新發布的超級AI晶片GB200，也都取得不小的訂單占比。

事實上，英業達作為國內一線伺服器代工廠，近年成功搭上這波龐大的AI巨浪。團隊伺服器出貨機種，目前仍以B系列為主，第2季、第3季出貨主力仍是B200，GB200機櫃也已自第1季開始出貨，至於外界最關注的全新B300架構，則最快在第3季底至第4季開出，並在明年一月啟動量產。「AI教父」輝達執行長黃仁勳日前前往台北電腦展觀展時，也特地額外繞至英業達的展位，除了為其驚喜站台外，在雙方最新合作推出的GB300系列AI機櫃上，親筆留下簽名並大方合影，也替英業達各項新品帶來滿滿的挹注。

根據英業達最新發布的營業報告書顯示，團隊認為，113年的全球經濟樣態仍持續面臨極端氣候及區域衝突引發的能源危機、經濟失衡等系統性風險。然而隨著科技創新時代來臨，如人工智能應用發展、5G應用的深化、淨零轉型浪潮下各產業調整生產效率與競爭力的革新，英業達在上述的未來產業趨勢已提前部署，積極投入新事業發展如車用電子、物聯網產品、5G產品應用等，提升營業收入，並配合策略性海外生產基地布局，以強化在產業生態鏈成為客戶不可或缺的關鍵伙伴地位。