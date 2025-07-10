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台灣大營收／6月162.5億元、月增2.7% 自結 EPS 0.41元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣大（3045）6月合併營收162.5億元，營業利益18.5億元，稅後純益12.4億元，EPS為0.41元；累計今年前6月合併營收956.3億元，營業利益103.2億元，較去年同期成長7%，稅後純益69.4億元，EPS達2.3元，都較去年同期成長12%。

台灣大表示，6月電信業務營業利益延續雙位數年成長，單月金額創下7年以來新高。其中，行動服務營收連續5個月呈現月增趨勢，再創今年以來新高，主要受惠於持續運用5G專案與獨門方案升售，帶動智慧型手機月租ARPU的穩定提升，月租用戶退租率亦維持歷史低點。

電商業務受618年中大促帶動，營收攀升至今年新高；在電信業務穩健成長及基站整合效益持續發酵的帶動下，整體稅後純益較去年同期成長逾9%，單月EPS達0.41元。

營收 台灣大

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