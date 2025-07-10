中華電蟬聯電信每股獲利王 上半年 EPS 2.57元、超越財測高標

中華電（2412）10日公布6月營收為191.6億元，年增5.8%，創歷年同期新高，營業淨利為40.4億元，年增4.6%，歸屬於母公司業主淨利為34.2億元，年減0.7%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為73.7億元，年增3%，每股純益0.44元。

累計上半年中華電信營收為1,125.4億元，年增3.2%，歸屬母公司業主淨利為199.7億元，年增3.9%，每股純益2.57元。中華電信強調，營收、獲利皆超越年度財測高標。

中華電信表示，6月營收創下歷年同期新高，主要受惠於資訊與通信技術（ICT）業務強勁的成長動能，其中，網路數據中心(IDC)與雲端服務年營收增幅超過40%，表現最為亮眼，主因機房客戶對設備代管需求持續攀升，且相關經常性營收亦同步成長。

此外，中華電信指出，智慧聯網營收也因智慧能源及智慧建築專案完工入帳，推升營收年增率超過60%，貢獻卓著。5G企業專網則成功應用於文化展演，創造營收。整體而言，ICT業務營收增幅接近25%，為本月營收成長的主要驅動力。

中華電信表示，核心業務營收亦穩定向上攀升。寬頻業務受惠數位轉型趨勢，營收年增率達2.6%，其中300Mbps以上的高速用戶數持續維持雙位數成長，顯示市場對高速上網服務的需求持續增加。行動業務則受5G升速方案推動及用戶數穩步成長的帶動，行動月租營收年增率達2.8%，展現健康的成長動能。

中華電信指出，6月攜手全球電信設備領導廠商Nokia，率先於國內完成 50G PON（50 Gigabit Passive Optical Network）高速寬頻接取網路技術升級與領先驗證，為台灣邁入全光纖超高速寬頻時代奠定新里程碑。

中華電信指出，50G PON技術能有效降低延遲、提升傳輸效率，進一步滿足新一代智慧家庭、4K/8K 超高畫質串流、AR/VR/MR、雲端運算、企業專網、AI創新應用對於高頻寬及低延遲的需求。彰顯中華電信在光纖網路技術上的領先地位，更標誌著台灣在全球通訊技術領域的重要進展。