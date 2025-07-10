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中華電營收／6月191億元、月增5.8% 創同期新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

中華電（2412）10日公布6月合併營收191.6億元，營業淨利40.4億元，稅前淨利44.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為34.2億元，EBITDA為73.7億元，每股純益(EPS)0.44元。

中華電表示，6月營收較去年同期成長5.8%，創歷年同期新高，主要受惠於資訊與通信技術(ICT)業務強勁的成長動能，以網路數據中心(IDC)與雲端服務年營收增幅超過40%，表現最為亮眼，主因機房客戶對設備代管需求持續攀升，且相關經常性營收亦同步成長。

智慧聯網營收也因智慧能源及智慧建築專案完工入帳，推升營收年增率超過60%。5G企業專網則成功應用於文化展演，創造營收。整體而言，ICT業務營收增幅接近25%，為6月營收成長的主要驅動力。

另外，核心業務營收亦穩定向上攀升，寬頻業務受惠數位轉型趨勢，營收年增率達2.6%，其中300Mbps以上的高速用戶數持續維持雙位數成長，顯示市場對高速上網服務的需求持續增加。行動業務則受5G升速方案推動及用戶數穩步成長的帶動，行動月租營收年增率達2.8%，展現健康的成長動能。

中華電累計今年前6月合併營收1,125.4億元，營業淨利250.7億元，稅前淨利為258.3億元，歸屬母公司業主淨利為199.7億元，每股純益2.57元。中華電強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標皆超越年度財測高標。

營收 中華電

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