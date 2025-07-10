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遠傳自結上半年EPS 1.83元 超越財測

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）10日公布6月合併總營收為83.02億元；EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）31.55億元，年增4.8%，稅後純益11.53億元，年增3.3%，創單月同期新高，每股純益0.32元，累計上半年營收512.67億元，年增1%，EBITDA為188.67億元，年增5.8%，稅後純益66.16億元，年增9.2%，每股純益1.83元，合併營收及EBITDA創歷史新高，稅後純益創19年同期新高，且超越財測表現。

遠傳指出，6月遠傳月租型用戶5G滲透率提升至45.2%，持續穩居業界之冠，月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩健向上，帶動行動服務營收持續攀高，年成長率達1.5%，來到51.28億元，達成自2021年3月以來連續52個月正成長的佳績。

遠傳表示，個人數位服務成長動能強勁，遠傳friDay影音2025上半年觀影流量大漲，獨家播出的韓劇、韓綜接連引爆收視熱潮，創下兩年來收視人數新高，6月營收年成長率達8.9%。「遠傳守護網」服務成長力道強勁，年成長率達38.3%；帳單代收服務同步繳出亮眼成績。

企業智慧資通訊方面，遠傳表示，6月系統整合業務與資安專案均達雙位數成長，挹注營收上揚。遠傳深耕5G遠距診療有成，獲「經濟部國家產業創新獎」肯定，創下該獎項設立18年來首度電信業獲獎紀錄，迄今服務已涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衛生所，共15縣市、57鄉鎮，服務近7萬人次。《通訊診察治療辦法》上路，遠傳2024年7月推出視訊門診，已有超過160家醫療院所申請，超過300間虛擬診間，並投入在宅急症照護計畫，持續以科技翻轉醫療模式，推動醫療產業數位轉型。

遠傳 營收

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