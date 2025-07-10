台灣大公布上半年自結 EPS 2.3元、年增12%

台灣大（3045）10日公布6月合併營收162.5億元，年減2.4%，營業利益18.5億元，年增4.8%，稅後純益12.4億元，年增9.4%，每股純益0.41元。累計上半年營收956.4億元，營業利益103.2億元，較去年同期成長7%，稅後淨利為69.4億元，年增12%，每股純益達2.3元。

台灣大表示，6月來自電信業務營業利益延續雙位數年成長，創下七年以來新高。其中，行動服務營收連續五個月呈現月增趨勢，再創今年以來新高，主要受惠於持續運用5G專案與獨門方案升售，帶動智慧型手機月租ARPU（平均帳單金額）的穩定提升，月租用戶退租率亦維持歷史低點。

此外，台灣大指出，電商業務受618年中大促帶動，營收攀升至今年新高；在電信業務穩健成長及基站整合效益持續發酵的帶動下，整體稅後淨利亦較去年同期成長逾9%。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，近期在國際權威機構 OpenSignal 公布之2025上半年《台灣行動網路體驗報告》中，台灣大榮獲「可用率」、「5G影音體驗」、「整體影音體驗」三項冠軍。

台灣大指出，以5G NRCA技術（NR Carrier Aggregation,載波聚合），整合3.5GHz頻段不連續的60MHz和40MHz，打造全台最大5G黃金頻寬100MHz，並提前九個月完成網路整合工程，透過高密度基站部署與技術優化，無論市區、偏鄉、室內或戶外皆能提供流暢穩定的行動網路服務。未來也將持續深化基礎建設，拓展頻譜應用並結合AI與科技服務，打造高品質、可信賴的數位基礎。

除提供高速穩定5G網路服務，台灣大表示，也積極深化內容布局，結合多元影音方案，打造全方位行動娛樂體驗。針對串流影音需求，台灣大「影音多享組」，每月500元整合Netflix、HBO Max、MyVideo等三大平台，其中「影音多享組」用戶中有高達85%為5G用戶，充分展現台灣大5G高速、低延遲的優勢，提升用戶串流影音體驗。