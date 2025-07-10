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變壓器拉貨強勁 士電、華城6月營收創同期新高

中央社／ 台北10日電

重電廠今天陸續公布6月營收，其中士林電機單月自結合併營收新台幣34.76億元，月增23.54%、年增25.36%，創歷史同期新高；華城6月營收23.3億元，月增43%、年增21%，也創同期新高。

士電第2季自結營收88.6億元，雖然較第1季歷史單季新猷102.95億元季減14%，仍創歷史同期新高。士電上半年自結營收191.55億元，較2024年同期成長5.89%，創上半年同期新高。

展望今年營運，士電先前評估，今年營收和獲利可超過預期目標，較去年成長，今年每季業績可較去年同期成長，外銷表現可較去年佳。

士電重電產品能見度可看到2027年，目前已規劃2028年訂單，到2026年持續擴增新廠，預計可增加3成至4成產能，因應到2035年市場需求。

華城第2季自結營收60.73億元，大幅季增37.4%，創歷史單季次高，僅次於2024年第4季；累計上半年營收104.94億元，年增36.6%，創上半年同期新高。

展望今年營運，華城先前表示審慎樂觀，接單狀況已看到2027年至2028年訂單需求，華城持續增加外銷比重，增加毛利選擇，接單策略國際化和多元化。

華城說明，2024年外銷占整體業績比重約45%，今年外銷業績比重可超過5成，其中銷售到美國市場業績占比接近4成。

在產能布局，華城指出，既有觀音三廠新設3B廠，預計今年底完工，2026年擴充生產中型變壓器，藉此完備中壢廠小型變壓器、觀音二廠大型變壓器、台中廠超大型變壓器布局。

華城 營收 士電

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