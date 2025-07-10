快訊

預防性羈押！土城父涉違反保護令「安全帽當街痛毆兒」 新北院火速裁押

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

聯發科營收／6月564億元、創近21個月新高 第2季表現符合預期

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
聯發科。圖／聯合報系資料照
聯發科。圖／聯合報系資料照

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布6月合併營收達564.33億元，較5月大增24.9%，亦較去年同期成長30.96%，不僅創下今年單月新高，更是自2022年9月以來的單月新高紀錄。隨AI、手機、車用等多元應用需求升溫，帶動整體營收動能顯著加速，累計2025年前六個月合併營收來到3,036.8億元，年增16.47%，展現營運穩健成長態勢。

第2季合併營收累計達1,503.68億元，較首季略減1.9%，年增18.1%，落在先前預估的區間（季減4%至季增4%、年增16%至25%）之內，符合公司在第1季法說會釋出的展望。整體動能穩健，顯示產品組合優化與多元應用需求仍具支撐力。

法人指出，聯發科與輝達（NVIDIA）聯手推出AI超級晶片「GB10」，預計本月開始量產出貨，加上9月將交由台積電（2330）投片首款2奈米旗艦SoC，有望進一步擴大先進製程與AI應用布局，挹注營收表現。

聯發科早盤以1,375元開出，隨後買盤持續推升，終場收在1,400元，上漲45元，漲幅達3.32%，創近三個月新高。市場看好AI晶片題材與營收動能回升，資金明顯回流。

營收 2454聯發科

延伸閱讀

黃仁勳傳下周再訪陸？尋求會見總理李強 銷售輝達新AI晶片

AI多頭再起！輝達市值突破4兆美元 台光電、台達電齊創新天價

黃仁勳被讚「穿皮衣的科技先知」 輝達如何締造市值4兆創舉？

台廠搶次世代通訊商機！仁寶、聯發科看旺後市 加大布局

相關新聞

大立光上季獲利失血42億、EPS崩8成 林恩平：台幣升值「影響滿大」

手機鏡頭龍頭大立光今日舉行法說會，公布自結第二季營收達台幣116.73億元，季減20%，較去年同期成長6%；單季稅後淨利...

聯發科營收／6月564億元、創近21個月新高 第2季表現符合預期

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布6月合併營收達564.33億元，較5月大增24.9%，亦較去年同期成長30.96...

南亞科法說會／總座李培瑛：第3季毛利率可望轉正 全年拚止虧

記憶體大廠南亞科（2408）10日召開法說會，總經理李培瑛表示，隨著DRAM市況在6月止跌回升，第3季合約價談判進展順利...

創控營收／上半年2.17億元、創同期新高 2奈米擴產AMC配套升級

創控科技（6909）於10日公告6月營收3,543萬元，較去年同期減少20.14％；累計1-6月營收2.17億元，年增4...

榮惠-KY 6月營收1.54億元、年增9.3% 市場與產品線皆穩定成長

PCB廠榮惠-KY(6924)今(10)日公告，2025年6月合併營收為台幣1.54億元，年成長率為9.3%，累計前六個...

南亞科單季何時轉盈？總座李培瑛：本季有努力空間 第4季把握度高

南亞科（2408）今日公布第2季每股仍虧損1.32元，南亞科總經理李培瑛說明主要DRAM價格在今年5月前仍維持跌勢，所幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。