聯發科營收／6月564億元、創近21個月新高 第2季表現符合預期

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布6月合併營收達564.33億元，較5月大增24.9%，亦較去年同期成長30.96%，不僅創下今年單月新高，更是自2022年9月以來的單月新高紀錄。隨AI、手機、車用等多元應用需求升溫，帶動整體營收動能顯著加速，累計2025年前六個月合併營收來到3,036.8億元，年增16.47%，展現營運穩健成長態勢。

第2季合併營收累計達1,503.68億元，較首季略減1.9%，年增18.1%，落在先前預估的區間（季減4%至季增4%、年增16%至25%）之內，符合公司在第1季法說會釋出的展望。整體動能穩健，顯示產品組合優化與多元應用需求仍具支撐力。

法人指出，聯發科與輝達（NVIDIA）聯手推出AI超級晶片「GB10」，預計本月開始量產出貨，加上9月將交由台積電（2330）投片首款2奈米旗艦SoC，有望進一步擴大先進製程與AI應用布局，挹注營收表現。

聯發科早盤以1,375元開出，隨後買盤持續推升，終場收在1,400元，上漲45元，漲幅達3.32%，創近三個月新高。市場看好AI晶片題材與營收動能回升，資金明顯回流。