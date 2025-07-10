輔信營收／6月1.3億元、年減2.49% 持續強化邊緣AI與工業自動化

嵌入式電腦與專業迷你電腦廠商輔信（2405）10日公告2025年6月合併營收為1.33億元，年減2.49%，月減3.16%，累計上半年合併營收8.39億元，年減3.4%，主要是受到新台幣升值影響，6月與上半年合併營收較去年同期略減。

儘管外部環境充滿挑戰，輔信整體產品組合與毛利率表現依然穩健，6月迷你電腦與嵌入式工業電腦產品出貨量年增13.45％，主要動能來自美國對等關稅暫緩期間，美歐日子公司提前備貨，以及全球半導體大廠專案採購挹注，其中IPC工業電腦6月營收比重提升至7％，相較過往平均約2％明顯成長，主要受惠於醫療PC與歐洲眼科手術設備機器等專案出貨。

輔信表示，公司出口業務以美國與歐洲市場為主，短期營收規模受到匯率波動影響。展望下半年，將持續關注美國關稅政策及匯率變化，並透過新平台產品與區域市場布局，強化全球營運彈性與拓銷動能。

隨著AI應用加速向企業端與產業場域滲透，邊緣設備對高效能與彈性運算平台的需求上升，AI PC亦成為數位轉型的重要節點。輔信因應此趨勢，積極布局新一代產品線，預計投入10%-20%研發資源，整合英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等異質平台，加速多元應用拓展，並透過北美、歐洲與日本子公司的在地技術與服務體系，深化AIPC在企業端與專業應用領域的導入與客戶支持。

此外，子公司暄達醫學亦持續拓展國際市場，目前旗下醫療級減壓氣墊床與負壓傷口治療機等產品，已在東南亞、南亞、南美及加拿大等多國進行註冊取證，後續完成後可望成為集團營收的潛在成長引擎。

展望下半年，面對美國對台潛在課徵關稅與匯率波動等不確定因素，輔信將持續透過產品組合優化以穩定毛利結構，並強化本業營運韌性。隨研發量能擴增，AI PC新產品將陸續推出，應用領域持續拓展，有助於開發新市場與新客群。公司亦將深化大型客戶經營，以爭取採購需求的延續性，推動中長期營運穩步成長。