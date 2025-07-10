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和椿營收／6月2.1億元、年增73.4% 創同期新高、歷史次高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

和椿（6215）10日公布6月營收2.1億元，年增73.4%，創同期新高、歷史次高，上半年營收10.8億元，年增71.2%。

和椿表示，營收增長主要受惠於自動化零組件及設備需求增加。除持續發展自動化零組件外，和椿將智慧機器人視為第二生命曲線，預計今年銷售將穩健成長。

和椿在去年除擴大第一生命曲線包括自動化控制器、關鍵組件、設備及模組化等產品的市占率外，同時也開拓第二生命曲線包括智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務等產品的導入、系統規劃、軟體增值、行業開發等。

針對第二生命曲線，和椿表示，將優化產品組合，導入符合市場需求且有益於提高獲利水準的新產品，加強產品與市場規劃能力，提供在高需求、高成長、新應用市場布局，透過智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務、人形機器人等產品線規劃，提升進入半導體、電子製造、自動化、物流、倉儲、醫療、樓宇清潔、連鎖飯店、餐飲、百貨商場等相關市場的滲透率，提升第二生命曲線產品出貨比重。

展望今年，和椿表示，今年目標希望透過AI與機器人的高科技解決台灣高齡化、少子化、缺工問題，建構全方位機器人方案提供領導廠商。

營收 半導體

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