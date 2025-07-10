南亞科法說會／總座李培瑛：第3季毛利率可望轉正 全年拚止虧

記憶體大廠南亞科（2408）10日召開法說會，總經理李培瑛表示，隨著DRAM市況在6月止跌回升，第3季合約價談判進展順利，加上公司產能滿載、庫存快速去化，有信心本季毛利率轉正，但要實現單季轉盈仍「需要非常的努力」。他強調，第4季營運有機會正式擺脫虧損，全年拚告別七連虧。

李培瑛表示，6月以來三大原廠陸續公告DDR4最後交貨時程，促使通路急單湧現，帶動DDR4與LPDDR4報價強勢反彈，也加速南亞科前期庫存去化。為因應此波拉貨潮，公司即時調整產能配置，目前DDR4產出占比已拉升逾五成，DDR3與LPDDR3合計約占兩成，餘為DDR5產品。至於AI應用方面，公司已順利量產10奈米級第二代製程（1B）的DDR5產品，並完成TSV與DDP等先進封裝技術驗證，新世代產品與製程開發照計畫推進。

針對市況展望，李培瑛指出，非AI市場在今年第2季底已見觸底，DRAM價格開始回升；同時HBM與LPDDR5等高階產品需求穩定成長，整體供應鏈亦同步進行產能調整與庫存修正，有利價格續揚。他強調，雖然南亞科第2季仍處虧損，但漲價趨勢已反映在第3季合約價，預期本季銷售量與平均售價都將明顯改善，將成為營運轉折點。

至於近期中國長鑫擴產及美國對等關稅等外部變數，李培瑛認為影響有限。長鑫主攻中國大陸內需市場，產品集中於DDR5與LPDDR5，與南亞科主力產品區隔明顯；對於晶片關稅議題，他則指出目前客戶並未出現強烈反應，僅需留意未來全球經濟是否因成本墊高而出現波動。

財報方面，南亞科第2季營收為105.26億元，季增46.4%、年增逾40%，創下近六季新高；不過平均售價仍下滑，加上新台幣升值造成匯損11.24億元，單季虧損41.09億元，為連續第7季虧損，每股虧損1.32元，毛利率為負20.6%，營業淨損45.01億元。