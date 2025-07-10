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大立光上季獲利失血42億、EPS崩8成 林恩平：台幣升值「影響滿大」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
大立光董事長林恩平。圖／本報資料照片
大立光董事長林恩平。圖／本報資料照片

手機鏡頭龍頭大立光今日舉行法說會，公布自結第二季營收達台幣116.73億元，季減20%，較去年同期成長6%；單季稅後淨利10.32億元，季減83.96%，毛利率維持53.6%，但每股盈餘（EPS）從第一季的48.28元，跌到第二季竟只剩7.73元。大立光執行長林恩平今日坦言，台幣升值對公司毛利率「影響滿大的」。

台幣近期不斷升值，匯率波動直接衝擊大立光營收與毛利，讓大立光今日公布第二季營業外損失達30.8億元，匯兌損失達42.2億元。累計上半年營收262.52億元，年增18%，但受匯兌損失拖累，稅後淨利74.75億元，年減三成，每股盈餘56.01元。

林恩平今日指出，公司與客戶的產品價格大多是「去年就談好」的，一旦價格談定就「沒辦法變」，若台幣升值10%、對毛利率的影響約4%到5%。目前，大立光的現金資產配置採取台幣50%、美元50%的比例進行避險，比例大都維持不變。

雖然匯率波動衝擊不小，但林恩平指出，因為大部分的產品出貨「都已經是去年談定」的，因此對公司的市占率沒有影響。第二季雖有匯損衝擊，但是毛利率仍能維持高檔，主要原因就是許多客戶新機種開始拉貨，價格較好。

展望第三季，林恩平指出，隨著新機種陸續拉貨，7月營收將優於6月，8月將進一步成長，符合傳統旺季走勢。目前第三季對毛利有利的因素就是新機種持續拉貨，不利的因素就是匯率變動。

因應各大手機品牌客戶新品拉貨，目前大立光產能滿載，新廠房的進度也符合預期，林恩平表示，因手機鏡頭製程日益複雜，新廠房因此也有不少新的規畫。

營收 林恩平 大立光 台幣升值

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