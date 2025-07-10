快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

創控營收／上半年2.17億元、創同期新高 2奈米擴產AMC配套升級

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影

創控科技（6909）於10日公告6月營收3,543萬元，較去年同期減少20.14％；累計1-6月營收2.17億元，年增43.08％，仍創同期新高。

創控說明，公司部分出貨以美元計價，營收認列時將受台幣兌美元匯率波動影響；第2季匯率較去年同期走貶，對新台幣營收認列產生影響，連帶影響整體毛利率，惟不影響實際接單數量與出貨動能。整體上半年仍受惠於新產品放量與客戶拓展，營收創同期新高。隨著全球半導體廠2奈米製程陸續量產，為創控在廠務端、微環境AMC監控解決方案增添更大的成長力道。

因應半導體微環境的AMC監控以及擴大監測物種需求，創控去年推出兩大新產品，包括針對晶圓盒（FOUP）內部微環境常見污染物進行監測的FMS 2000，與可監測酸性與鹼性氣體的MiTAP M3氣體分析儀，配合客戶出貨驗收，成為上半年營收創歷年同期新高，且成長幅度創歷年同期之最的重要引擎之一。

半導體設備支出持續成長，以及下半年進入客戶密集出貨驗收的產業特性，創控營運動能穩健維持。2奈米製程監控潔淨門檻再提升，AMC檢測濃度、物種、速度等都需要再升級，創控能夠偵測到極其微量的兆分之一（pptv）濃度，滿足先進製程穩定微污染監測需求，樂觀看待廠務端核心產品與微環境新產品可逐步受惠。

以全球半導體產業動態來看，創控說明，隨著2奈米晶片量產，推動半導體廠加速2奈米製程擴產，AMC監控的設置密度增加，利於創控保持優於產業成長的量能，推動營運規模擴大。

營收 奈米 半導體

延伸閱讀

川普政府施壓升級 哈佛恐被取消認證資格

M1A2T不愧地表最強 陸軍裝甲火力、機動力、防護力大升級

鹿港淹水一再發生埃批 公所估老舊抽水站升級需數億

憂美印太部署太挑釁 華府智庫：應撤500名在台訓練人員

相關新聞

南亞科單季何時轉盈？總座李培瑛：本季有努力空間 第4季把握度高

南亞科（2408）今日公布第2季每股仍虧損1.32元，南亞科總經理李培瑛說明主要DRAM價格在今年5月前仍維持跌勢，所幸...

大立光上季獲利失血42億、EPS崩8成 林恩平：台幣升值「影響滿大」

手機鏡頭龍頭大立光今日舉行法說會，公布自結第二季營收達台幣116.73億元，季減20%，較去年同期成長6%；單季稅後淨利...

創控營收／上半年2.17億元、創同期新高 2奈米擴產AMC配套升級

創控科技（6909）於10日公告6月營收3,543萬元，較去年同期減少20.14％；累計1-6月營收2.17億元，年增4...

榮惠-KY 6月營收1.54億元、年增9.3% 市場與產品線皆穩定成長

PCB廠榮惠-KY(6924)今(10)日公告，2025年6月合併營收為台幣1.54億元，年成長率為9.3%，累計前六個...

榮惠營收／6月1.5億元、年增9.2% 市場與產品線穩定成長

PCB設計廠榮惠-KY創（6924）10日公告，2025年6月合併營收為新台幣1.53億元，年成長率為9.28%，累計前...

銷貨大增仍擋不住台幣急升 南亞科第2季每股仍虧損1.32元

南亞科（2408）今(10)日公布2025年第2季財報。儘管出貨大增逾七成，但因售價下滑及台幣升值認列損失，致單季仍虧損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。