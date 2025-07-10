和碩營收／6月787億元、月減8% 期盼下半年營運「拉尾盤」

和碩（4938）10日公布今年6月營收，月減8.07%、但年增11.05%。展望後市，和碩預期，產業淡旺季沒變，下半年一定比上半年好，希望下半年整體營運有機會「拉尾盤」。

和碩今年6月營收787.71億元，月減8.07%、但年增11.05%。第2季營收2,673.27億元，季減1.87%、年增5.37%；累計和碩上半年營收達5,397.61億元、年增7.07%。

展望後市，和碩共同執行長鄭光志先前指出，關稅豁免期90天內，客戶提前拉貨至美國，使和碩今年上半年表現優於預期，但也因客戶提前拉貨，加上關稅豁免期將在7月結束，是否影響下半年需求須持續觀察，對下半年謹慎看待。

和碩共同執行長鄧國彥強調，產業淡旺季沒變，下半年一定比上半年好。從和碩三大產品線來看，資訊產品隨著AI PC應用愈來愈多，市場預估今年整體PC市場將成長5-10%，和碩希望比這個成長率更好一點。

消費性電子產品方面，鄧國彥表示，去年表現比較平淡，今年下半年因為有新遊戲機和物聯網產品發表，希望能穩定成長；通訊產品上半年處於淡季，智慧手機將於9月發表新機種，與客戶繼續努力，希望下半年整體營運有機會「拉尾盤」。