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動力營收／上半年9.25億元、年增46.2% 寫同期第三高表現

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

動力-KY（6591）公告6月合併營收1.26億元，較去年同期大幅成長58.28％水準，改寫歷年同期次高佳績。累計2025年上半年合併營收達9.25億元，年增46.24％，改寫歷年同期第三高表現。

動力指出，主要受惠於旗下客戶新一代電競產品陸續上市，以及積極布局歐美市場行銷活動，進一步帶動電競 PC 相關零組件需求同步增溫，尤其在輝達 RTX 50 系列顯示卡效能與功耗同步提升，並持續放量出貨的帶動下，市場對高風壓、低噪音、高效率的風扇解決方案需求加速釋出，推升旗下散熱風扇產品訂單出貨表現穩健成長。

根據市場研究機構 Global Market Insights 預測，全球 AI PC 市場將於 2025 年正式進入成長期，整體市場規模預估將自 2024 年的 506.8 億美元成長至 2034 年的 1.77 兆美元，2025 至 2034 年的年均複合成長率（CAGR）高達 42.8％，隨著生成式 AI 與高效能運算功能逐步導入桌上型 PC 與邊緣運算設備，系統對散熱模組效能的需求同步推升，奠定動力良好接單利基，進一步穩固集團於高階散熱市場的競爭地位。

展望 2025 年第3季，動力持續看好高階電競、AI PC 與次世代顯示卡產品，帶動市場對高效能、高可靠散熱解決方案的需求穩定升溫，且集團將持續強化散熱技術領域的開發能力，結合一條龍製程整合優勢，深化與品牌客戶合作黏著度，同時積極布局工控、車載、伺服器等多元利基型應用市場，有助於擴大集團未來營運動能。

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