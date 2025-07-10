聯強營收／第2季930億元、年減7% 受台幣大幅升值影響
聯強（2347）受到台幣大幅升值的影響，今年第2季業績雖季增1.5%、但年減7.16%。累計聯強上半年營收達1,846.71億元、年減9.46%。
聯強10日公布今年6月營收324.1億元，月增9.77%、但年減12.13%。第2季營收930.24億元，季增1.5%、年減7.16%；累計聯強上半年營收達1,846.72億元、年減9.46%。
從聯強四大核心業務表現來看，商用加值業務第2季營收達302億元，雖較去年下滑5%，但仍創歷年同期次高，其中AI伺服器與雲端服務等主要產品持續向上成長。資訊消費業務營收280億元，小幅年減3%，其中電競與遊戲主機受惠於輝達新一代顯卡及任天堂Switch 2等新品上市，帶動銷售表現；個人電腦也有小幅成長；周邊產品與智慧裝置則呈現明顯下滑。通訊業務受惠新產品引進與Apple手機需求提升帶動，第2季營收46億元，年增2%，達7年來同期新高。半導體業務因市場需求回歸常態，營收335億元，較去年同期減少10%。
從亞太各區域市場角度，若以當地幣別計算，台灣、紐澳、印尼等地第2季都有不錯的表現。其中台灣第2季大幅年增22%，主要受惠於商用加值與通訊業務明顯成長。紐澳與印尼則同步改寫同期新高紀錄，分別年增9%與4%，主要成長動能均來自商用加值業務。大陸與香港則受到總體市場環境影響，營收分別年減9%與18%。
累計今年上半年營收表現，商用加值業務營收571億元，續創同期新高，年增1%。資訊消費業務營收539億元，年減3%。通訊業務營收98億元，小幅年減1%。半導體業務營收693億元，較去年下滑20%。
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