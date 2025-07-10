創控上半年營收2.17億元、年增43.1％ 續創同期新高

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控科技（6909）於今日公告6月營收3543萬元，較去年同期減少20.14％；累計1-6月營收2.17億元，年增43.08％。創控部分出貨以美元計價，營收認列時將受台幣兌美元匯率波動影響；第2季匯率較去年同期走貶，對台幣營收認列產生影響，連帶影響整體毛利率，惟不影響實際接單數量與出貨動能。整體上半年仍受惠於新產品放量與客戶拓展，營收創同期新高。隨著全球半導體廠2奈米製程陸續量產，為創控在廠務端、微環境AMC監控解決方案增添更大的成長力道。

法人表示，下半年是創控的傳統旺季，根據往年經驗，上下半年營收比約為1：2。第2季單月營收逐月跳升，已見逐漸進入旺季跡象，下半年營收年增幅度可望看齊上半年。

創控因應半導體微環境的AMC監控以及擴大監測物種需求，去年推出兩大新產品，包括針對晶圓盒（FOUP）內部微環境常見污染物進行監測的FMS 2000，與可監測酸性與鹼性氣體的MiTAP M3氣體分析儀，配合客戶出貨驗收，成為上半年營收創歷年同期新高，且成長幅度創歷年同期之最的重要引擎之一。

半導體設備支出持續成長，以及下半年進入客戶密集出貨驗收的產業特性，創控營運動能穩健維持。2奈米製程監控潔淨門檻再提升，AMC檢測濃度、物種、速度等都需要再升級，創控能夠偵測到極其微量的兆分之一（pptv）濃度，滿足先進製程穩定微汙染監測需求，樂觀看待廠務端核心產品與微環境新產品可逐步受惠。