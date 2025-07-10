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榮惠-KY 6月營收1.54億元、年增9.3% 市場與產品線皆穩定成長
PCB廠榮惠-KY(6924)今(10)日公告，2025年6月合併營收為台幣1.54億元，年成長率為9.3%，累計前六個月營收8.67億元，較去年同期成長6.5%。榮惠-KY董事長劉世璘指出，現階段各大市場與產品線皆成長穩定，有利於下半年營收表現。
根據榮惠-KY公布資訊，6月營收1.535億元，年增9.3%，擺脫連續兩個月衰退泥淖，重回成長常軌，累計前六個月營收達8.67億元，較去年同期8.15億元，成長約6.5%，營運表現符合預期。
劉世璘表示，6月營收成長動能主要來自中國、香港與泰國等多個營運據點的穩定成長，整體表現相當平均，各產品線均穩定成長，終端產品應用包括AI伺服器、除草機、家用音響及摩托車等多樣化產品均有增加，呼應榮惠-KY「少量多樣」的營運特性，使各產品線皆能有效分散市場需求波動的風險，未來將持續聚焦於高效能載板及AI應用領域發展，並積極開拓多元市場，以提升營運穩健度。
至於市場關注的美國關稅與匯率議題，劉世璘表示，公司持續密切關注相關變化，並已有因應措施，近期客戶訂單也逐步回穩，預期有助於下半年營收表現的穩定。
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