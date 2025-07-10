健鼎營收／第2季179億元創高 第3季持平以上、記憶體與伺服器動能強
PCB廠商健鼎（3044）10日公布6月合併營收初估約為新台幣56.36億元，與去年同期的52.53億元相比，年成長率7.3%，較上月的59.05億元比，月減少4.5%，不過仍挹注今年第2季營收179億元創高。健鼎今日提到，第3季看來至少持平至季增以上，初步看來仍有旺季需求，動能仍以記憶體與伺服器較強。
健鼎說明，今年第2季合併營收為179億元，和去年同期的158億元相比，年成長率13.3%，和今年首季的171.28億元相比，季成長率4.53%，創史上最強季營收。健鼎累計今年1~6月合併營收為350.31億元，和去年同期的310.84億元相比，年成長率12.7%。
健鼎是在2023年拿下車用PCB龍頭，近年積極開拓高階HDI應用，近年已先投資布局越南廠，該區域關稅目前相對較低，旗下產能以中國大陸廠區最大、台灣廠區次之，越南廠則剛開始起步。
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