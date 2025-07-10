快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

健鼎營收／第2季179億元創高 第3季持平以上、記憶體與伺服器動能強

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB廠商健鼎（3044）10日公布6月合併營收初估約為新台幣56.36億元，與去年同期的52.53億元相比，年成長率7.3%，較上月的59.05億元比，月減少4.5%，不過仍挹注今年第2季營收179億元創高。健鼎今日提到，第3季看來至少持平至季增以上，初步看來仍有旺季需求，動能仍以記憶體與伺服器較強。

健鼎說明，今年第2季合併營收為179億元，和去年同期的158億元相比，年成長率13.3%，和今年首季的171.28億元相比，季成長率4.53%，創史上最強季營收。健鼎累計今年1~6月合併營收為350.31億元，和去年同期的310.84億元相比，年成長率12.7%。

健鼎是在2023年拿下車用PCB龍頭，近年積極開拓高階HDI應用，近年已先投資布局越南廠，該區域關稅目前相對較低，旗下產能以中國大陸廠區最大、台灣廠區次之，越南廠則剛開始起步。

營收 健鼎

延伸閱讀

世界6月合併營收月增26% 終止連二黑

友達、群創 6月合併營收雙減

雙A 6月營收創佳績

銳澤第2季營收達6.78億元 年增45.5％ 創單季新高

相關新聞

南亞科單季何時轉盈？總座李培瑛：本季有努力空間 第4季把握度高

南亞科（2408）今日公布第2季每股仍虧損1.32元，南亞科總經理李培瑛說明主要DRAM價格在今年5月前仍維持跌勢，所幸...

大立光上季獲利失血42億、EPS崩8成 林恩平：台幣升值「影響滿大」

手機鏡頭龍頭大立光今日舉行法說會，公布自結第二季營收達台幣116.73億元，季減20%，較去年同期成長6%；單季稅後淨利...

創控營收／上半年2.17億元、創同期新高 2奈米擴產AMC配套升級

創控科技（6909）於10日公告6月營收3,543萬元，較去年同期減少20.14％；累計1-6月營收2.17億元，年增4...

榮惠-KY 6月營收1.54億元、年增9.3% 市場與產品線皆穩定成長

PCB廠榮惠-KY(6924)今(10)日公告，2025年6月合併營收為台幣1.54億元，年成長率為9.3%，累計前六個...

榮惠營收／6月1.5億元、年增9.2% 市場與產品線穩定成長

PCB設計廠榮惠-KY創（6924）10日公告，2025年6月合併營收為新台幣1.53億元，年成長率為9.28%，累計前...

銷貨大增仍擋不住台幣急升 南亞科第2季每股仍虧損1.32元

南亞科（2408）今(10)日公布2025年第2季財報。儘管出貨大增逾七成，但因售價下滑及台幣升值認列損失，致單季仍虧損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。