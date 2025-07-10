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南亞科自結第2季EPS -1.32元 每股淨值49.91元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

南亞科（2408）10日公布2025年第2季截至6月30日之自行結算合併財務報告；第2季營收105.26億元，季增46.4%；第2季DRAM平均售價季減中個位數百分比，銷售量季增七十位數百分比；單季每股虧損1.32元；截至6月30日，每股淨值49.91元。

南亞科第2季營業毛損為21.65億元，毛利率-20.6%，較上季下降5.6個百分點。營業淨損為45.01億元，營業淨利率-42.8%，較上季改善1.1個百分點，營業外支出6.06億元，本期稅後淨損為41.09億元，淨利率-39%，第2季台幣急升，影響當季淨損約11.24億元。單季每股虧損為1.32元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至2025年6月30日，每股淨值49.91元。

南亞科表示，已順利量產10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5 5600與8Gb DDR4，16Gb DDR5 6400也進入送樣階段；TSV/DDP製程同步通過工程驗證，新世代的製程及產品開發如期進行。此外，持續優化DDR4及LPDDR4的供應配置，全力滿足客戶多元需求。預期下半年出貨量、庫存及市況持續改善，有利營運績效提升。

營收 淨值 南亞科

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